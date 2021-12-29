Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 30 случаев смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 41 года до 84 лет и 18 мужчин в возрасте от 38 до 87 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 9566 жителей Ростовской области.