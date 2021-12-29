Луганск, 29 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) был 27 декабря похищен украинской диверсионной группой. Об этом 29 декабря сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР», — рассказал он.

Также Филипоненко уточнил, что на месте, откуда был похищен военнослужащий были найдены следы крови и борьбы, что является свидетельством того, что в отношении него была применена сила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у силовиков Украины в районе населенного пункта Новотошковское в Донбассе, который находится под контролем Киева, зафиксировала народная милиция ЛНР.