Москва, 29 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли в Москве 70 человек. Об этом 29 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в городе вирус унёс жизни 73 человек, два дня назад — 68. Общее число заражений коронавирусом достигло 36 631.

Уточняется, что за сутки в столице выздоровели и были выписаны более 2,6 тыс. заболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России умерли в результате заболевания коронавирусной инфекцией 932 человека.