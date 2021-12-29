Москва, 29 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Уходящий 2021 год можно назвать относительно удачным для рубля, который укрепился к бивалютной корзине, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Headslegal.ru Рубль

«В паре с долларом наша валюта подорожала более чем на 1%, тогда как против евро укрепилась почти на 10% во многом за счет ослабления единой валюты на международной арене — пара евро/доллар завершает год неподалеку от минимумов полуторалетней давности.

Пожалуй, главным драйвером роста рубля послужила нефть, которая планомерно дорожала в течение года благодаря деликатному подходу стран ОПЕК+ и взлету цен на газ.

В ноябре нефть марки Brent резко упала с трехлетних максимумов, но рубль перенес этот удар довольно стойко. Тем временем геополитика традиционно служила значимым «раздражителем», препятствующим росту «россиянина».

В апреле доллар коснулся пиковых максимумов года вблизи уровня 78 руб., тогда как минимальная точка была достигнута в октябре на отметке 66 руб., как раз когда Brent отметилась на долгосрочных пиках за пределами уровня $86 за баррель.

К слову, это подтверждает все еще тесную связь российской валюты с нефтяным рынком, который также продолжает оказывать влияние на отечественный рынок в целом.

Рубль завершает 2021 год приблизительно в середине диапазона, который сузился по сравнению с прошлым годом, что говорит о снижении волатильности курса «россиянина», который стал более сдержанно реагировать на сигналы с геополитического фронта.

Этот фактор будет оставаться главным фактором неопределенности для рубля и в 2022 году, особенно в свете недавнего обострения «украинского вопроса», — полагает эксперт.

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