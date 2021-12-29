Москва, , 10:43 — REGNUM Сегодня, 29 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, теряя символические 0,1% и торгуясь около вчерашнего уровня закрытия в 73,70 за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Рубль

«Однако если смотреть шире, в рамках всей недели, то окажется, что рубль 27 декабря снижается более существенно.

Это происходит на фоне обновления исторических максимумов американским фондовым рынком и значительного роста цен на нефть более чем на 3,0%, наталкивает на выводы о том, что вагон с российскими активами, в том числе и российской валютой, «отцепили» от локомотива «ралли Санта Клауса».

Очень жаль, потому что внешняя конъюнктура на финансовых рынках, в следующие несколько недель вряд ли будет более позитивной чем сейчас и если рубль не способен расти в столь благоприятных условиях, значит, при ухудшении внешней конъюнктуры, российская валюта может даже ускорить снижение, преподнеся не очень приятный новогодний подарок.

Сегодня как раз наблюдается некоторое охлаждение в настроениях на глобальных рынках, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng снижается на 1,5%, цены на нефть держатся на около нулевой территории, российские фондовые индексы РТС и индекс Мосбиржи теряют 0,5% и 0,6%.

Так что для рубля, в контексте ранее продемонстрированной слабости, сегодняшние торги выглядят как момент для продолжения понижательной динамики к верхней границе недельного торгового коридора 73,50−74,50 за доллар США.

Особенно, если данные по инфляции в России, которые будут опубликованы, сегодня вечером укажут на ее замедление в декабре и снижение необходимости в повышении ключевой ставки Банком России» — считает эксперт.

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