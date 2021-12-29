Москва, 29 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 1798 случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 декабря в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Столица вернулась на первое место по приросту заражений, вновь опередив Санкт-Петербург. Днём ранее в главном городе страны было выявлено 1705 случаев заражения. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 025 344 случая заражения коронавирусом.

«За сутки госпитализировано 730 человек, скончались 70 пациентов», — рассказали в штабе.

Уточняется, что на ИВЛ в настоящее время находятся 524 человека.