Москва, 29 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождество

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«Не исключено, что в рождественские дни, вблизи Рождества, преобладающая температура будет более низкой — минус 10−15 градусов, но и дневная температура будет уже значительно ниже — порядка минус 6−11 градусов», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом синоптик отметила, что во время последних дней праздником температура воздуха в Москве будет немного ниже климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C.