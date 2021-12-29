Новосибирск, 29 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 20 по 26 декабря зарегистрировано 27 832 случая заболевания ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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«Эпидемический порог по совокупному населению по-прежнему превышен, однако темп прироста заболеваемости по сравнению с тремя предыдущими неделями продолжает снижаться», — уточнили в ведомстве.

При этом выявлены единичные случаи заболевания гриппом.