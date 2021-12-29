Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа после начала нового года. Об этом 29 декабря сообщил начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа дворников

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По его словам, в начале нового года в Петербурге обещают зимнюю погоду со слабо отрицательной температурой, ввиду чего большинство горожан выйдут на улицу гулять.

«Наши дорожные службы второй месяц продолжат работать в усиленном режиме. Запланированы дворники, которые будут работать во всех местах массового скопления горожан», — заметил чиновник.

Дворники приступят к своим обязанностям в 22:00 мск 31 декабря, а дорожка техника выйдет на уборку улиц в 04:00 мск 1 января.

«На сегодняшний день у нас кровельщиков ежедневно выходят порядка тысячи и около семи тысяч дворников. Первоочередная задача дворников — обеспечить подход к парадным, к контейнерным площадкам, рассчитать тротуары и внутриквартальные проезды», — добавил чиновник.