Луганск, 29 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у силовиков Украины в районе населенного пункта Новотошковское в Донбассе, который находится под контролем Киева, зафиксировала народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 29 декабря рассказали журналистам в пресс-службе минобороны ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков — ред.) с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — указал представитель пресс-службы.

Также он добавил, что таким образом украинские военные скрывают от наблюдателей свои технику и вооружение, которые размещены в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для Киева и для его кураторов в США конфликт в Донбассе является выгодным и потому они собираются его поддерживать.