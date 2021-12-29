Ереван, , 12:05 — REGNUM Поздравление по поводу наступающих праздников Нового года и Рождества направил президент России Владимир Путин своему коллеге из Армении Армену Саркисяну. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба аппарата армянского лидера.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметил глава Российского государства, отношения между двумя странами базируются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости

«Уверен, что в наступающем году союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие на благо наших братских народов и в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности», — говорится в поздравительном послании.

Также Путин пожелал Саркисяну, и его родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а также мира и благополучия всем жителям Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее открытый конкурс предложений, который направлен на «развитие демократии» в Армении, объявило посольство США в Ереване.