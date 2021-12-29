Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Жителей и гостей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег. Об этом 29 декабря сообщил профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороз в Петербурге

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«Нам очень сильно повезло в этом году. У нас будет классический Новый год. Давно такого не было, чтобы было очень много снега, а в декабре выпало снега значительно больше нормы и вообще, декабрь у нас был холодным», — заметил специалист.

По его словам, к 31 декабря к Петербургу подойдет циклон, который надвигается с Атлантического океана. Температура воздуха к ночи повысится до −2…−4 градусов, пройдет небольшой снег.

«Такая погода сохранится и после Нового года. Сначала 1, 2 января мы попадем в холодный сектор, температура немного понизится до −5…−8 градусов. Затем опять будет скачок кверху, температура воздуха будет в районе −4…−6 градусов. Очень комфортная погода», — подытожил Малинин.