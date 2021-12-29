Москва, 29 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За последние сутки в России умерли в результате заболевания коронавирусной инфекцией 932 человека. Об этом 29 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель суточной смертности продолжает постепенное снижение, накануне скончались от ковида 935 пациентов. Всего с начала пандемии в России коронавирус, согласно официальным данным, унёс 307 022 жизни.

За сутки московские врачи выписали по выздоровлению 42 776 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число выявленных в России заражений коронавирусом выросло на 21 119 случаев.