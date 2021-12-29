Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1526 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 276 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 29 декабря сообщили в главном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее было выявлено 1802 случая, что вывело город на первое место по стране. На сегодняшний день по суточному показателю Петербург снова занимает вторую позицию.

От коронавируса, как от основной причины, за сутки в городе скончались 59 человек, что на два человека меньше, чем в предыдущие сутки. Пока минимум декабрьской смертности за месяц установлен в Петербурге 7 декабря на отметке в 49 смертей.

За сутки количество выздоровевших пополнилось на 2729 человек. Это на 453 человека меньше, чем в предыдущий день. Тогда отрицательный тест на ковид получили 3182 ранее заболевших человека.

За все время в Петербурге обнаружили 848 847 случаев заражения COVID-19. От ковида скончались 27 925 человек, а переболели — 793 459.