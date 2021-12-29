Москва, 29 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За последние сутки число выявленных в России заражений коронавирусом выросло на 21 119 случаев, сообщили 29 декабря в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Продолжается снижение суточного прироста. Накануне выявили 21 922 случая заражения. Общее число выявленных носителей вируса достигло 10 458 271.

Среди регионов по суточному приросту на первое место вернулась Москва, где выявили 1798 случаев заражения. Далее следует Санкт-Петербург — 1526. На третьем месте остаётся Подмосковье — 1342. Также в первой пятёрке Свердловская и Челябинская область.