Волгоград, 29 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.

Volgadmin.ru Расчистка улиц

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Максимальное количество осадков зафиксировано в южных и северо-западных районах области. На уборку снега ночью вышли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, трактора, всего более 400 единиц.

«В Волгоградскую область пришла настоящая зима. Полностью обеспечено беспрепятственное движение по всей опорной сети дорог. Особая нагрузка на севере региона, но, тем не менее, дорожные службы справляются с теми проблемами, которые возникают в связи с обильными осадками. Силы и средства приведены в полную готовность, при необходимости количество техники будет увеличено», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в регионе до конца 2021 года.