Сан-Франциско, США, 29 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 89:86.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 23 очка. В составе «Денвера» центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов.

«Денвер» одержал 17-ю победу в 33 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел седьмое поражение в 34 играх и идёт на первом месте.

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