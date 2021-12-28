Атланта, США, , 12:54 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:118.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 35 очков. В составе «Атланты» защитник Кэм Реддиш набрал 33 очка.

«Чикаго» одержал 21-ю победу в 31 матче и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Атланта» потерпела 18-е поражение в 33 играх и идёт на 21-м месте.

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