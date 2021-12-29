Москва, 29 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В новогодние праздники городские службы Москвы будут работать круглосуточно, сообщил 29 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр рассказал, что в новогодние дни будет организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства, соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы.

Также в Москве усилят меры безопасности на время праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения при необходимости аварийно-восстановительных работ.

В ликвидации инцидентов могут быть задействованы 1352 аварийно-восстановительные бригады, подготовлено 1449 единиц специализированной техники, а также 1,8 тыс аварийных источников электроснабжения.