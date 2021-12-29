Брянск, 29 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Брянской области 29 декабря подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее, общее количество носителей инфекции превысило 96 тысяч. Выписаны после лечения ещё 387 пациентов, скончались от осложнений 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 96 070 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 91 642 человека, от осложнений скончались 2 864 пациента.

За сутки лаборатории проверила 3 598 тестов, в целом в регионе выполнено 1 245 276 исследований на коронавирус.