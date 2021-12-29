Дамаск, 29 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Российские военные в Сирии получили 50 новогодних елей из Карелии, сообщил заместитель командующего группировки войск (сил) ВС России в САР подполковник Анатолий Трухин.

Politikus.ru Россия и Сирия

«Они будут установлены в местах службы наших военнослужащих, в том числе на отдаленных заставах. Снега в Сирии зимой нет, но мы постарались создать для наших военнослужащих праздничную атмосферу», — сказал он журналистам.

Также в республику были доставлены новогодние игрушки и собранные юнармейцами открытки и рисунки.

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Кроме того, в праздничный период в местах дислокации военнослужащих будут проходить концерты с российской и советской новогодней музыкой, отметил подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России перебросили на военную базу в аэропорту Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии крупную авиационную группировку, включая самолёты А-50У.

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