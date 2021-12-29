Воронеж, 29 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Движение в центре Воронежа 31 декабря и 1 января будет ограничено. График движения транспорта опубликовала мэрия Воронежа.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя елка на площади Ленина в Воронеже

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Так, с 15:00 31 декабря до 4:00 1 января будет запрещено движение автотранспортных средств по улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина, улице Кардашова, улице Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича). Кроме того, с с 18:00 30 декабря до 4:00 1 января будет запрещена парковка на улице Плехановской, площади Ленина, улице Кардашова, проспекте Революции.

Движение общественного транспорта будет скорректировано. Троллейбусное движение на этот период будет приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия сообщила о продлении режима работы ряда маршрутов общественного транспорта в новогоднюю ночь — автобусы будут ходить с 00:00 до 03:00 1 января.