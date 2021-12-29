Магадан, 29 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника.

Лес

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Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски.

Как рассказала «Магаданской правде» председатель некоммерческой организации «Отряд поиска пропавших детей — Магадан» Юлия Домрина, мужчина замёрз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице.