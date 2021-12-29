Москва, 29 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Препарат, который предназначен для массового тестирования на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, создали в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Об этом 29 декабря рассказал директор НИИ Арег Тотолян, его слова приводит «Газета.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Тотоляна, с помощью созданного НИИ Т-клеточного теста можно будет отличить переболевших COVID-19 от не переболевших новым заболеванием.

Также указывается, что новый тест является диагностическим тестом и в ходе его проведения человеку ставится кожная проба, которая визуально похожа на реакцию Манту. При этом в составе «КороныДерм PS» есть антиген, созданный для теста на клеточный иммунитет к коронавирусу.

При этом добавляется, что развития клеточных реакций наступает через 72 часа и их результат оценивается по диаметру папулы. Положительный результат теста в этом случае показывает, что у человека имеется клеточный иммунитет, а отрицательный, что иммунитет отсутствует и человеку нужна ревакцинация.

«Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации», — отметил Тотолян.

Кроме того, отмечается, что создатели теста считают его эффективнее анализа на антитела. В настоящее время проведены доклинические испытания разработки, и она передана в Минздрав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суточные показатели распространения коронавирусной инфекции в США достигли максимума за период пандемии.