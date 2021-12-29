Главе Якутии в 2021 году «подложила свинью» природа — эксперт
Якутск, 29 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Главе Якутии Айсену Николаеву и правящей партии «Единая Россия» в 2021 году «подложила свинью» природа. Результатом неслаженных действий по лесным пожарам стал проигрыш ЕР в республике на выборах в Госдуму РФ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.
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«Уже началась к тому моменту предвыборная гонка, съезды. Выдвижения, собрания, обещания. Но всё поменяли лесные пожары», — констатировал эксперт.
Он считает, что в этой ситуации проигрыш «Единой России» в республике на выборах в Госдуму РФ был закономерным.
Он подчеркнул, что итогом всего года стало увеличение бюджета ЧС на законодательном уровне и усиление внимания к тому, на что раньше не обращали внимания, действуя по накатанной.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов высказал мнение, что рейтинг главы Якутии Айсена Николаева упал среди жителей региона из-за сложной ситуации с лесными пожарами в республике в 2021. По мнению эксперта, осадок остался не только от того, что долгое время власти практически бездействовала, но и от попыток «оседлать» эту тему ради рейтинга.