Якутск, 29 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Главе Якутии Айсену Николаеву и правящей партии «Единая Россия» в 2021 году «подложила свинью» природа. Результатом неслаженных действий по лесным пожарам стал проигрыш ЕР в республике на выборах в Госдуму РФ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«Уже началась к тому моменту предвыборная гонка, съезды. Выдвижения, собрания, обещания. Но всё поменяли лесные пожары», — констатировал эксперт.

Он считает, что в этой ситуации проигрыш «Единой России» в республике на выборах в Госдуму РФ был закономерным.

«Это привело к громкой победе коммунистов, которые выступили с рабочей программой. Народ поверил им. Но ЕР всё-таки смогла протащить тех депутатов, за которых не голосовали люди, это очень негативно было воспринято людьми, особенно они возмущались твиттами Айсена Николаева в стиле «нам всё-таки удалось». Это не уровень главы республики, как и то, что он стучал по столу на председателя правительства региона Андрея Тарасенко», — сказал Андрей Данилов.

Он подчеркнул, что итогом всего года стало увеличение бюджета ЧС на законодательном уровне и усиление внимания к тому, на что раньше не обращали внимания, действуя по накатанной.

«2021 год стал для Якутии политически убыточным», — также поставил акцент политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Данилов высказал мнение, что рейтинг главы Якутии Айсена Николаева упал среди жителей региона из-за сложной ситуации с лесными пожарами в республике в 2021. По мнению эксперта, осадок остался не только от того, что долгое время власти практически бездействовала, но и от попыток «оседлать» эту тему ради рейтинга.