Якутск, 16 декабря 2021, 11:01 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в послании депутатам Госсобрания республики, говоря о лесных пожарах, акцентировал внимание только на победах. Об ошибках его окружения в этот сложный для республики период он не вспомнил, высказал мнение политолог и журналист Виталий Обедин. Интервью с ним опубликовали 16 декабря «Региональные комментарии».
Читайте также: Половину послания глава Якутии посвятил похвальбе себя — мнение
Он констатировал, что, когда пожары начались, глава региона вообще отсутствовал в республике с середины мая по середину июня, а чиновники тем временем занижали данные о площади пожаров. К тому же горящие леса республики игнорировали федеральные чиновники — в регион никто не приезжал, отметил Виталий Обедин.
Как сообщало ИА REGNUM, он также высказал мнение, что послание главы Якутии Айсена Николаева не похоже на программный документ, и в этом главный его недостаток.