Якутск, 29 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Рейтинг главы Якутии Айсена Николаева упал среди жителей региона из-за сложной ситуации с лесными пожарами в республике в 2021. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Он напомнил, что во время вступления в должность Айсена Николаева горел центр духовной культуры республики дом Арчи, и люди говорили, что это не очень хороший знак, как и крупный пожар на Новый 2019 год в семнадцатом квартале Якутска.

«Поэтому в Якутии Айсен Николаев немножко ассоциируется с пожарами. Когда начались лесные пожары, руководитель города и глава республики уехали на мероприятия в центральную Россию. Это очень сильно озлобило жителей, Якутск практически задыхался. Пожары показали бессилие власти, это очень повлияло на предвыборную компанию. Люди действительно болели, кашляли, некоторые кашляют до сих пор. У многих бронхиты, астмы, сердечникам было тоже очень тяжело.

К слову, некоторые политики хотели это оседлать, но это было воспринято не очень хорошо, и с этой темы быстро убрали политический окрас, но осадочек остался, негатив как на Айсена Николаева, так и в целом на команду правительства и на тех, кто пытался перетянуть одеяло на себя в ходе тушения. Но зато ситуация показала, что разные политические силы при общей беде могут работать вместе. Выезжали бригады практически всех политических организаций на пожары, кто-то помогал материально, кто-то действительно физически ездил туда, и очень много было добровольцев. То есть тушение пожаров стало действительно народным, но в то же время проявилась слабость власти» — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Якутии сгорело 8,8 млн га лесов и около 30 домов в деревне Бясь-Кюёль Горного района республики. Почти всё лето жители столицы республики и других территорий были вынуждены дышать смогом из-за дыма лесных пожаров.