Москва, 29 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Врачи анастезиологи-реаниматологи и инфекционисты могут рассчитывать на самые высокие в России зарплаты. Спрос на медиков высок на фоне пандемии коронавируса, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении

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Аналитики полагают, что спрос на медицинский персонал останется высоким даже после спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как лечиться будут люди с хроническими заболеваниями. В регионах спрос увеличивается быстрее, чем в Москве и самых крупных городах, и рост зарплатных предложений там продолжится.

Самую высокую зарплату в медицинской сфере предлагают в Сергиевом-Посаде. Там готовы платить от 250 тыс. рублей в месяц врачу анестезиологу-реаниматологу в коронавирусном отделении больницы.

На втором месте — предложение из Москвы, там необходим заведующий отделением сопровождения (COVID-стационара). Врачу обещают зарплату в размере 200 тыс. рублей.

В Тюменской области ищут врача-инфекциониста на зарплату в 162 тыс. рублей, в Химках почти столько же — 160 тыс. рублей — готовы платить старшей медсестре в COVID-стационаре.

По мнению аналитиков, в 2022 году будут востребованы фармацевтические профессии. Сейчас главному инженеру в фармацевтической компании предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, разработчику противовирусных вакцин — до 180 тыс. рублей, заведующему генетической лабораторией — от 150 тыс. рублей.

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