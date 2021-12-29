Краснодар, , 10:31 — REGNUM Желание семилетнего школьника из Краснодара Кирилла Р. исполнили военнослужащие вертолетного соединения, которое дислоцировано в Краснодарском крае. Об этом 29 декабря сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«Кирилл Р. из Краснодара, участвуя в акции «Елка желаний», сообщил, что мечтает полетать на военном вертолёте и прокатиться в настоящем танке. Шар с мечтой краснодарского школьника снял с Елки желаний, установленной в Минобороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко», — говорится в сообщении.

Также указывается, что летчики вертолетного соединения Южного военного округа (ЮВО) на территории аэродрома «Кореновск» в Краснодарском крае помогли осуществить мечту школьника и для него был организован полет на вертолете Ми-8АМТШ и показ боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35.

Кроме того, школьник попробовал себя в роли пилота вертолета на электронном учебно-тренировочном тренажере вертолетов Ми-28 и Ка-52, а затем семья посетила музей боевой славы соединения, и после этого Кириллу и его брату вручили новогодние подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» стало известно, что около половины жителей России (45%) довольны продолжительностью каникул на новогодние праздники.