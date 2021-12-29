Орел, 29 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Первую партию вакцины от коронавируса для подростков Орловская область может получить в ближайшие дни — до конца года. Об этом сообщил на брифинге 29 декабря руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По информации Шувалова, на данные момент в регионе желание вакцинировать детей препаратом «Спутник М» выразили почти три тысячи родителей.

Вакцина «Спутник М» для профилактики коронавируса у подростков от 12 до 17 лет зарегистрирована Минздравом России 24 ноября.