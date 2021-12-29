Симферополь, 29 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 декабря. Накануне, 28 декабря, подтверждено 113 новых случаев заражения новой инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 538 человек», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 126 660 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 117 784 человека, в том числе 109 пациентов выписали за последние сутки.

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Вместе с тем, за последние сутки в регионе зарегистрированы смерти 24 ковид-пациентов, общее число жертв коронавируса достигло 4 301 человека.