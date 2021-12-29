Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям города перетерпеть снег. Слова представителя городского правительства прозвучали 28 декабря в эфире радио «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Они вызвали удивление пользователей соцсетей.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег и лёд на улицах Петербурга

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«Позиция губернатора и большинства петербуржцев, я в этом уверен, в том, что лучше немножко потерпеть. Снег постепенно уберут. Кроме того, наш город очень красив в снежном наряде», — сообщил профильный вице-губернатор.

Анатолий Повелий отметил, что он разделяет недовольство сроками уборки города от снега, но при этом уточнил, что отчасти это связано и с техническим несовершенством процесса. Так, на снегоплавильных пунктах, прежде чем сливать талую воду, ее прогоняют через фильтры, что требует времени.

Жителей города до сих пор волнует тема использования реагентов при уборке улиц. Чиновники и местные депутаты неоднократно отмечали, что в городе от них отказались. Эту же мысль повторил Анатолий Повелий. Он заверил, что для обработки используется 10%-ная соляная смесь.

Слова чиновника о том, что снег нужно перетерпеть, вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей.

Денис З. иронизирует над мнением Анатолия Повелия и оставляет следующий комментарий (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена): «Готов потерпеть, но только в компании Вице-губернатора. Пусть он со служебной ауди А8 пересядет на общественныи транспорт и тогда да, будем терпеть. А так не интересно».

«Петербуржцам сказали «немножко потерпеть» в ожидании уборки снега. И добавили что в июне ну 146% решим проблему со снегом) Мамой клянусь», — продолжает иронию над словами чиновника Павел К.

На сарказм в своём комментарии перешла Светлана В.: «А эти экологические нормы подразумевают складирование снега с реагентами на газонах вдоль дорог?».

Отметим, ежедневно правительство Петербурга отчитывается о проделанной работе по уборке города. С улиц за зиму убрали более 1,2 млн кубометров снега.