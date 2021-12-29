Сочи, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккей Santeri Viinamäki

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Кирилл Капустин, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и Андрей Стась. У «Сочи» отличились форварды Никита Точицкий и Василий Глотов.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 65 очков. «Сочи» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 39 очками.

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