Рига, , 09:52 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

«Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

К середине второго периода хоккеисты «Динамо» забросили три шайбы, отличились защитник Кристапс Зиле и нападающие Янис Шваненбергс и Гинтс Мейя.

«Авангард» в третьем периоде смог переломить ход встречи и сравнял счёт. Дубль оформил защитник Оливер Каски, ещё один гол на счету Арсения Грицюка. В овертайме победную шайбу забросил форвард «Авангарда» Корбан Найт.

На сегодняшний день «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 54 очка. «Динамо» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 35 очками.

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