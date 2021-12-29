Москва, 29 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Около половины жителей России (45%) довольны продолжительностью каникул на новогодние праздники. Это 29 декабря следует из результатов совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Evgeny Новогодние каникулы

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Уточняется, что опрос, результаты которого приводит ТАСС, проводился 20−21 декабря 2021 года во всех российских регионах, и в нём принимали участие семь тысяч человек

«Около половины опрошенных россиян (45%) довольны длительностью новогодних каникул. Еще 29% отметили, что будут работать в эти праздники. Каждый пятый респондент (20%) считает, что новогодние выходные нужно сделать короче, и только 6% думают, что каникулы должны быть еще длиннее», — говорится в результатах исследования.

При этом 33% респондентов указали, что они любят новогодние праздники за праздничную атмосферу, 32% — за возможность навестить родственников и друзей, 28% — за возможность провести больше времени с детьми и еще 27% — за возможность отдохнуть от работы и общения с коллегами.

Кроме того, 13% опрошенных завили, что любят эти дни за возможность заниматься зимними видами спорта, и 12% — за то, что появляется время для обучения новому. Еще 10% заявили о появлении в это время удобного времени для полноценного путешествия и 8% ценят их за то, что на них приходится большое количество праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса сервиса Superjob стало известно, что из числа жителей России каждый одиннадцатый не любит или ненавидит Новый год, и чаще всего это одинокие люди.