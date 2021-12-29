Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ростовской области в первой половине дня 29 декабря ожидается сильный гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Torange.biz Гололёд

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Штормовое предупреждение объявлено в связи с сильным гололёдом с изморозью.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными.