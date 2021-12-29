Магадан, 29 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Для губернатора Колымы Сергея Носова 2021 год стал годом подведения предварительных итогов его пребывания на посту. Три года прошло с момента его избрания и если 2020 год прошёл под знаком эпидемии COVID-19, нарушившей многие планы, то в этом году необходимо было продемонстрировать первые значимые результаты работы, высказал мнение Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политконсультант Сергей Наследков.

Носов С.К Сергей Носов

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Эксперт отметил несколько знаковых событий, которые говорят об эффективности экономического блока правительства Магаданской области.

Так, впервые за 35 лет в Магадане открыли новую школу. Были закончены работы по берегоукреплению в бухте Нагаева, которые предотвратили угрозу обвала Портового шоссе. Это единственная магистраль, которая ведёт в торговый порт, а большая часть снабжения региона осуществляется именно морем. В 2021 году началась реализация другого знакового для региона проекта — строительство жилого микрорайона на Гороховом поле. Появление нового жилья даст возможности для решения стратегической задачи привлечения квалифицированных специалистов в регион и остановки оттока молодёжи из области.

Золотопромышленники Колымы добыли за год почти 50 тонн золота. Такие цифры достигнуты впервые с 1945 года. Также в области добыты первые тонны меди и цинка. Это событие может стать поворотным пунктом в истории региона. Предположения о наличии в регионе промышленно значимых залежей цветных металлов существуют давно. Если работа по разработке месторождений окажется успешной, будет решена ещё одна задача, о которой говорил Сергей Носов с первых дней губернаторства: уйти от моноэкономики, развить новые направления добывающей промышленности.

«В 2021 году в Магаданской области финишировал большой электоральный цикл. Все выборные кампании продемонстрировали высокий уровень поддержки Носова и его политики жителями области. Грамотное управление электоральными процессами, внутриэлитный консенсус и взвешенная политика дали свои результаты. «Единая Россия» в Магаданской области набрала 50% голосов — второй результат во всем ДФО. В ходе избирательной кампании Сергей Носов принимал участие во встречах актива ЕР с президентом Владимиром Путиным, что свидетельствует о прочных позициях губернатора Колымы», — подытожил Сергей Наследков.

В Национальном рейтинге губернаторов за 2021 год Сергей Носов занял 22 место.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаилу Дегтярёву за время губернаторства в Хабаровском крае удалось показать себя как ставленника федерального центра со всем полагающимся к этому приданым в виде приличного количества дополнительных бюджетных ассигнований на решение неотложных проблем.