Москва, 29 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов, сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

На площадках технополиса «Москва» в Печатниках и «Алабушево» Будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Объем вложений инвесторов в проекты составит 10,6 млрд рублей.

В 2022 году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования и канатно-транспортных систем.

ИА REGNUM ранее сообщало, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополиса «Москва» семь компаний-резидентов создадут почти 900 новых рабочих мест.

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