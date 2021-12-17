Москва, , 08:49 — REGNUM В столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополиса «Москва» семь компаний-резидентов создадут почти 900 новых рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Новые рабочие места появятся в компаниях, которые будут производить лекарства, медицинские изделия, измерительное оборудование и канатно-транспортные системы. Производственные объекты расположены на площадке ОЭЗ в Печатниках.

Промышленные корпуса уже подключены ко всем инженерным коммуникациям, что позволит в кратчайшие сроки приступить к выпуску продукции, Инвестиционные проекты резидентов технополиса «Москва предусматривают вложения в размере более 2,6 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» построен завод по производству печатных плат и электронных модулей.

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