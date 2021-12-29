Москва, 29 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В 2022 году жители России, которые будут обращаться за новыми ипотечными или потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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По данным издания, банкиры рассматривают вариант, при котором для непривитых граждан стоимость кредита будет значительно дороже.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, такой сценарий возможен из-за повышения страхового тарифа.

У банка есть право поднять проценты, поскольку страхование снижает риски банков. Кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Новую форму отчётности регулятор уже разослал кредитным организациям.

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