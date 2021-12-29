Хельсинки, 29 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенной коронавирусной инфекции, а также справка с тестом на коронавирус, стали обязательными для предъявления при въезде в Финляндию с 28 декабря. Об этом сообщило на своем сайте министерство внутренних дел республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Действие ограничений продлится до 16 января и затронет туристов из других стран. Оно не распространяется на граждан Финляндии и членов их семей, а также на дипломатов и лиц, имеющих вид на жительство или владеющих недвижимостью в стране.

Кроме того, новые меры не касаются на жителей приграничных с Финляндией регионов Норвегии и Швеции, и людей, которым необходимо срочно посетить республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря финские власти отменили внутри страны обязательные сертификаты о вакцинации против COVID-19 из-за быстрого распространения штамма «Омикрона».