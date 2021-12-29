Москва, 29 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 28 декабря открылись укреплением по рублю. С европейской сессии он оказался под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

На вечерней сессии российская валюта усилила темпы снижения к иностранным валютам на фоне низкой активности трейдеров перед новогодними праздниками и окончанием налогового периода.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 73,71 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 83,34 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 98,99 руб.

В ходе торгов в Нью-Йорке курс доллара восстановился до 73,88 руб. Российский валютный рынок проигнорировал подорожание нефти до $79,80 за баррель.

Рынки остаются рискованными в конце года на фоне пониженных объемов, коронавирусных проблем, снижения американских фондовых индексов, а также опасений повышения ставки ФРС США.

Сегодня, 29 декабря, на торгах в Азии нефть стоит 78,93 за баррель. Ожидается, что последнюю неделю 2021 года курс пары доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 73,20−74,20 руб./доллар.

На его дальнейшую динамику могут оказать влияние итоги переговоров России, США и НАТО 10−12 января.

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