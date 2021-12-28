Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 28 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,19%, до 73,57 рубля. Евро прибавляет 0,25%, торгуясь на уровне 83,38 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Ралли Санта-Клауса» на мировых рынках 27 декабря стартовало мощно, забросив американский рынок на новые максимумы.

Сегодня активно росли азиатские биржи, российские акции также подрастают. Особенно интенсивно вчера дорожала нефть, взлетев на 3,5%.

Однако российская валюта не спешит присоединиться к всеобщему оптимизму, игнорируя даже такой фактор, как цены на сырьевых рынках, по большинству позиций на которых продолжается рост.

В частности, золото поднялось выше $1800 за тройскую унцию. Продажи валюты экспортерами в ходе налогового периода, видимо, уже завершены.

Вероятно, до нового года ключевым фактором для курса рубля останется покупка валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила», — полагает эксперт.

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