Вашингтон, 29 декабря, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины, а также миграционный кризис на границе стран ЕС с Белоруссией обсуждались в ходе телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Vargunn Збигнев Рау

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Участники разговора отметили «твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Блинкен также рассказал Рау о деятельности США по «дипломатическому урегулированию конфликта» на востоке Украины.

Кроме того, госсекретарь подтвердил поддержку безопасности Польши со стороны Вашингтона. По его мнению, Варшава противостоит «эксплуатации Минском уязвимых мигрантов». Блинкен поприветствовал запрет, который был наложен президентом Польши Анджеем Дудой на закон о телерадиовещании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Пограничная служба Польши выявила за сутки 68 попыток незаконного пересечения нелегальными мигрантами своей границы с Белоруссией.