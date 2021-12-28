Москва, 29 декабря, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Методические рекомендации по лечению и оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19 обновил Минздрав России. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Pexels Беременная женщина

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Рекомендации были разработаны группой российских виднейших специалистов в области акушерства, гинекологии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, педиатрии и других.

В новой версии документа есть несколько дополнений к рекомендациям при терапии тяжёлой формы COVID-19 у беременных и в послеродовом периоде. Обновлена информация по лекарственным препаратам, которые возможно применять при лечении беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 — в частности, врач может назначить сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб. Включены в документ и показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал беременных прививаться от коронавируса.