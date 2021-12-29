Скопье, 29 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Северной Македонии 28 декабря в результате обследования 4751 образца выявили 409 новых носителей коронавируса, 289 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, зарегистрирован один летальный исход, произошедший ранее.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 223 739 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7917, 211 021 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 4801.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.