Вашингтон, 28 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Против России у Украины и США есть не только «план А», предполагающий дипломатическое урегулирование напряжённости, но и «план Б», заявила 28 декабря украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью Lb.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

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Она сказала, что Вашингтон и Киев, да и вообще Запад, «работают над «вариантом А», предполагающим «дипломатическое сдерживание», чтобы «не пришлось переходить к «варианту Б». При этом к «плану Б», отмечает украинский дипломат, «тоже все активно готовятся».

Что такое «вариант Б», Маркарова не пояснила, но отметила, что «для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий». Она заверила при этом, что США «не готовыпоступаться» суверенитетом Украины, который находится под угрозой (вероятно, со стороны России).