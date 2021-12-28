Москва, 28 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Минимальные и точечные ограничения могут быть введены в Москве на фоне появления заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», заявил 28 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин в программе «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

Сергей Собянин Александр Горбаруков ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

По словам главы города, «если «Омикрон» придёт в Москву», власти не станут вводить масштабных ограничений, напротив — только минимальные и точечные — чтобы «не нарушать ритм города».

Он отметил также, что город готовится к новой волне коронавируса. Так, «в горячем резерве» находится шесть тысяч коек.

Читайте также:Собянин: ограничения в Москве вводятся «максимально щадяще»