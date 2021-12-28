Вашингтон, 28 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Дети являются одной из самых уязвимых групп для заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 28 декабря CNN со ссылкой на доктора Бостонской детской больницы.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцинация от коронавируса в США

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Отмечается, что в США наблюдают рост числа госпитализаций среди детей. Именно эта группа имеет самый низкий уровень вакцинациии.

Фактический уровень вакцинации детей в США не так высок. В среднем он колеблется от 10% до 50% среди детей от 12 до 18 лет. Среди детей от 5 до 11 лет показатель меньше и в некоторых штатах составляет менее 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» в США полностью прошла вакцинацию от COVID-19.