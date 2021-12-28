Вологда, 28 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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По данным синоптиков, в канун нового года, начиная с западных районов, область начнет пересекать теплый атмосферный фронт, он принесет небольшой снег. Температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодняя ночь в Москве ожидается теплой.